ЕС в этом году импортирует рекордные объемы сжиженного газа из РФ – FT

Импорт российского сжиженного природного газа в ЕС в этом году достиг рекордного уровня, несмотря на попытки блока снизить газовую зависимость от этой страны после полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на торговые данные компании Kpler, сообщает Радио Свобода.

По состоянию на середину декабря Европа импортировала рекордные 16,5 млн. тонн российского сжиженного газа, что превышает прошлогодний показатель импорта в 15,18 млн. тонн. Этот показатель также превышает предыдущий рекорд в 15,21 млн. тонн, импортированный в 2022 году.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС задался целью прекратить импорт любого российского ископаемого топлива до 2027 года. В отличие от импорта газа по трубопроводам, который сократился до минимума, а также российской нефти и угля, которые запрещены в ЕС, импорт российского СПГ все еще разрешен и растет.

Ранее Европа импортировала около двух пятых (40%) своего газа из России, большая часть которого поступала по трубопроводам. В настоящее время общий импорт газа из России, включая трубопроводный газ, составляет всего около 16% от общего объема поставок газа в ЕС.

Чиновники ЕС убеждены, что блок не нуждается в российском топливе, даже если это означает согласие на более высокие цены, чтобы покупать газ в других местах. Но, как пишет FT, российский СПГ в этом году составил 20% от общего объема импорта морского топлива в ЕС, по сравнению с 15% в прошлом году, свидетельствуют данные отслеживания судов. Не весь российский СПГ, привезенный в Европу, потребляется в регионе, часть его перегружается и отправляется в другие части мира.

В октябре группа стран Евросоюза - страны Балтии, Швеция, Финляндия, а также Франция, Люксембург, Австрия, Чехия и Хорватия - обратили внимание на таможенные данные, показавшие недавнее увеличение импорта российского СПГ на предприятия СПГ ЕС (эти публичные данные не давали полной картины ситуации). Однако тогда страны призвали Еврокомиссию усилить прозрачность процессов попадания российского сжиженного газа в ЕС в связи с сообщениями об увеличении импорта такого СПГ в ЕС.

Еврокомиссию просят лучше контролировать, чтобы об операциях по разгрузке российского СПГ обязательно сообщали, как этого требует 14-й пакет санкций ЕС. Еврокомиссия должна требовать данные о поставщиках газа, которые импортируют сжиженный природный газ из РФ, а также об объемах импортируемого российского газа, настаивали авторы обращения.

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