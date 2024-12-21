Минобороны: Украина и Испания согласовали график поставок вооружения
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время разговора со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес обсудил график поставок вооружения и техники, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.
Ключевой темой разговора стало согласование графика передачи вооружения, запланированного на ближайшие два месяца. Умеров поблагодарил Испанию за переданные ранее системы HAWK, "которые значительно усилили украинскую противовоздушную оборону".
"Предложил испанской стороне присоединиться к оснащению новых бригад наших Вооруженных Сил.
Отдельно отметил вклад Испании в подготовку украинских военных, что является весомым элементом нашего сотрудничества".
Кроме поставок оружия, стороны обсудили привлечение испанских оборонных компаний к совместным проектам в Украине, что может стать новым этапом сотрудничества в военно-технической сфере.
Предыстория:
- 19 декабря Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с коллегой из Португалии Нуну Мелу. Министр предложил Португалии в 2025 году рассмотреть возможность направления средств на финансирование украинского производства. Также министры обсудили взаимодействие по поставкам дронов для Сил обороны Украины.
- По итогам разговора Умеров анонсировал проведение заседания Контактной группы по вопросам Украины (формат "Рамштайн") в январе 2025 года.
- Ранее сообщалось, что дополнительная встреча в формате "Рамштайн", может состояться в декабре, причем обсуждалась опция переговоров на высшем уровне.
- Напомним, формат "Рамштайн" возник в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США. Он объединяет более 50 государств мира, подавляющее большинство – члены НАТО.