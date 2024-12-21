США обвинили Китай в содействии агрессии России против Украины

США обвинили Китай в поддержке России в войне против Украины, отметив, что действия Пекина расходятся с заявлениями о мире, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит заявление постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета безопасности ООН.

Американский дипломат подчеркнул, что поддержка России со стороны Китая противоречит принципам Устава ООН.

"Китай заявил в этом Совете, что суверенитет и территориальную целостность следует уважать. Но если бы он серьезно относился к этому, то использовал бы свое влияние, чтобы остановить РФ от нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины".

По его словам, Китай продолжает поставлять России товары двойного назначения, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Речь идет о материалах для изготовления бомб, запчасти для машин, оборудование для оружейных заводов, а также технологии для дронов и ракет.

Дипломат подчеркнул, что китайская продукция используется Россией для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. Более того, китайские компании помогают России разрабатывать и изготавливать беспилотники большой дальности.

"Пекин, который продолжает этот экспорт, демонстрирует молчаливое одобрение российской войны" , – отметил Вуд.

Вуд также подчеркнул, что Китай не использует свое влияние конструктивным образом, обеспечивая политическое прикрытие России, повторяя кремлевскую пропаганду и фактически игнорируя Устав ООН.

"Если Китай действительно хочет "мирного решения" войны России против Украины, он должен прекратить обеспечение российской военной машины, наложить санкции на РФ, призвать Москву вывести свои войска и продемонстрировать международному сообществу лидерство как постоянный член этого Совета, ответственный за соблюдение принципов Устава ООН".

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