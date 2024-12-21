Politico: Премьер Словакии обвинил Зеленского в попытке дать взятку

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предложил ему взятку в размере 500 миллионов евро из российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Politico.

Фицо утверждает, что во время встречи с Зеленским на саммите Европейского Союза они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа.

"Фицо сказал, что после того, как он сообщил Зеленскому, что Словакия может терять около 500 миллионов евро платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, проголосовал бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, я сказал: "никогда".

Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского сделаны за закрытыми дверями, являются "абсурдными", и предположил, что Украина позволила себе нанести вред экономике члена ЕС.

"Мы явно сталкиваемся с газовым кризисом благодаря президенту Зеленскому" , – сказал премьер Словакии во время пресс-конференции накануне саммита, не уточняя, что имеет в виду.

Накануне, как писали словацкие СМИ, Фицо рассказал о разговоре с Зеленским по поводу транзита российского газа через Украину.

"У нас есть разногласия в вопросе транзита газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов транзитировать другой газ, кроме российского" , – сказал Фицо.

Зеленский, по его словам, исключил возможность того, что Украина может транзитировать любой газ.

"Он спросил, можем ли мы себе представить, что будем платить за газ, который финансирует войну" , – описал разговор Фицо.

"Мы не видим причин платить за газ больше из-за геополитических обстоятельств" , – заявил словацкий премьер на пресс-конференции 13 декабря, обвиняя Запад в давлении по газотранзиту.

Зеленский раскритиковал Словакию, заявив:

"Стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".

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