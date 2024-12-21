ООН: Россия убила более 12 тысяч гражданских в Украине

Организация Объединенных Наций с февраля 2022 официально зафиксировала гибель более 12,3 тыс. человек в Украине в результате российской войны, а также более 27,8 тыс. раненых, сообщает Укринформ.

Такие цифры на заседании Совбеза привела заместитель генсека ООН по разоружению Изуми Накамицу.

«За период с 24 февраля 2022 года по 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданских лиц», - заявила она.

Накамицу отметила, что примерно 42% потерь в Украине в ноябре стали следствием применения Россией оружия дальнего действия, что является существенно большим показателем, чем в предыдущие месяцы.

Кроме того, заместитель генсека привела данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за этот год. Согласно им, с 1 января по 30 ноября от авиационных бомб погиб 341 мирный житель, 1803 человека получили ранения. Это, соответственно, втрое и в шесть раз больше, чем в прошлом.

Как сообщалось, гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале заявил, что только в течение октября-ноября в Украине было официально зафиксировано, что более 2,1 тысяч гражданских погибли или получили ранения, около 40 тысяч человек в прифронтовых зонах были вынуждены покинуть свои дома.