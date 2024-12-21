Российские войска обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина

Утром 21 декабря российские войска нанесли удар по селу Томина Балка на Херсонщине, в результате чего погиб 69-летний местный житель, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"К сожалению, в результате удара погиб 69-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью".

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