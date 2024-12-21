За сутки 211 боестолкновений: в Генштабе расказали о ситуации на фронте

Начались 1032 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию по состоянию на 08:00 21.12.2024 по поводу российского вторжения обнародовали в Генштабе ВСУ.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением 19 ракет, а также 34 авиационных ударов, сбросил 64 управляемых авиабомба. Кроме того, произвел около пяти тысяч обстрелов, из них 198 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2230 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Большая Писаревка, Александровка, Винторовка, Яструбщина, Покровка, Белая Береза, Стариковое, Волковка, Гремячка, Семеновка Сумской области; Клюсы Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области; Константиновка, Валентиновка, Александрополь, Сухой Яр, Покровск, Константинополь, Андреевка, Большая Новоселка, Федоровка, Днепроэнергия, Свободное Поле, Новоочередное Донецкой области; Ивановка Запорожской области.

Шестнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены три пункта управления БПЛА.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло одиннадцати. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Кучеровки, Синковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Ямполевки, Тернов, Новосергеевки, Зеленого Роща, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Часов Яр.

Враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

Сорок шесть атак, такое количество за прошедшие сутки, отбиты нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волковое, Песчаное, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка. Кроме того, захватчики активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. Солнцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь – здесь оккупанты 24 раза пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Тридцать шесть раз кафиры атаковали в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки на Времивском направлении.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

Враг минувших суток наносил авиационных ударов на Приднепровском направлении, кроме того, наши воины отразили четыре атаки российских захватчиков.

Курское направление : пятьдесят боевых столкновений, девять вражеских авиационных ударов одиннадцатью КАБами, более четырехсот артиллерийских обстрелов наших позиций.

На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1860 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 85 БПЛА оперативно-тактического уровня, 4 крылатые ракеты, 98 единиц автомобильной техники окупантов.