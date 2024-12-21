Беспилотники ударили по российской Казани: есть попадания в жилые дома

Утром 21 декабря как минимум 7 беспилотников ударили по российской Казани, некоторые попали в жилые дома, один из которых - 32-этажное элитное здание, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ТАСС, Astra, Baza.

Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск самолетов.

В некоторых школах провели эвакуацию.

Власти пишут, что всего зафиксировано 8 прилетов, из них один на промпредприятие, один над рекой, еще якобы 6 - на жилой массив.

По данным СМИ, БПЛА влетели в здания на проспекте Камалеева (2 дрона), улице Клары Цеткин, Юкозинской, Хади Такташа, Красной Позиции и в дом на улице Оренбургский тракт.