Россия выпустила по Украине 113 беспилотников: сколько сбила ПВО

В ночь на 21 декабря россияне атаковали Украину ракетой С-400 и 113 БПЛА, из них 57 сбиты, еще 56 "локационно потеряны", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Уточняется, что враг осуществил пуск зенитной управляемой ракеты С-400 с ТОТ Донецкой обл. в направлении Полтавщины, атаковал 113 ударными БПЛА с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

Подтверждено сбитие БпЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БпЛА повредили частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие.