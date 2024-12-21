Помощь малообеспеченным в Украине: в Меморандуме с МВФ определили цели

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ заявили о намерении создать единый механизм помощи малообеспеченным, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит Меморандум с МВФ.

"Мы работаем над дальнейшим усилением адресности и проверки доходов для уязвимых групп населения. При поддержке Всемирного банка, в том числе посредством программного кредита, мы работаем над законопроектом по консолидации различных типов социальных пособий" , - говорится в письме.

В частности, изучаются варианты интеграции различных программ социальной помощи в единый унифицированный пакет на основе индивидуальных потребностей независимо от статуса получателя (например, ВПЛ или не ВПЛ).

"В этом контексте мы также увеличили порог дохода для права на участие в программе гарантированного минимального дохода" , - говорится в документе.

Эксперты МВФ отмечают в Меморандуме, что до конца 2024 года власти Украины направят в парламент законопроект об улучшении механизмов поддержки уязвимых групп, включая консолидацию различных программ социальной помощи.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Напомним, в июне Министерство социальной политики Украины подготовило проекты изменений в законы о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий. Предлагалось отказаться от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.

В октябре, Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об экспериментальном проекте по оказанию базовой социальной помощи.

Согласно документу, размер базовой величины составляет 4500 гривен. Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100% от такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70% от такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи, согласно которым рассчитывается помощь.