Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений

Национальный банк с 21 декабря 2024 года смягчил ряд валютных ограничений для поддержания работы отечественных производителей и улучшения условий ведения бизнес-деятельности в Украине: - смягчается запрет на покупку-продажу банковских металлов. Национальный банк разрешил юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям покупать и продавать банковские металлы без физической поставки за безналичные гривни; - расширяется разрешение на покупку валюты для оператора ядерных установок. Цель – поддержание бесперебойности поставок ядерного топлива , что важно для работы атомных станций; - унифицированы подходы к уплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям. Более детально – на официальном сайте﻿ НБУ.



2. Sense Bank пострадал из-за ракетной атаки на Киев

Из-за ракетной атаки РФ на Киев утром 20 декабря пострадало здание центрального офиса государственного Sense Bank. Информация об этом появилась на странице банка в социальной сети﻿ Facebook.

Несмотря на происшедшее, банк заявил, что продолжит работать в штатном режиме, обеспечивая клиентам доступ к необходимым сервисам и услугам.

3. К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 23 банка

К Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг присоединились еще 23 украинских банка и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами:

- Укрэксимбанк;

- Укргазбанк;

- Кристаллбанк;

- Банк Глобус;

- МТБ банк;

- Радабанк;

- Идея Банк;

- Альтбанк;

- Банк Альянс;

- Европромбанк;

- Клиринговый дом;

- Поликомбанк;

- Банк Траст-Капитал;

- Украинский банк реконструкции и развития;

- Окси банк;

- Первый инвестиционный банк;

- Агропросперис Банк;

- ООО «НоваПей» (NovaPay);

- ПроКредит Банк;

- Коминбанк;

- Правэкс банк;

- ФК «ЕВО» (RozetkaPay);

- Банк Украинский капитал;

- Сенс банк;

- Скай банк.

Информация об этом была опубликована 18 декабря 2024 года на сайте﻿ Ассоциации украинских банков.

4. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Всего два банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах. Оба снизили процентные ставки по депозитам.

Идея Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев на 0,25% годовых:

на 9 месяцев – с 16 до 15,75% годовых;

на 12 месяцев – с 16,25 до 16% годовых.

Укрсиббанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев с 1,75 до 1,50% годовых.

Также Укрсиббанк снизил процентные ставки по депозитам в евро на 3 и 6 месяцев с 0,75 до 0,50% годовых.

5. Еще два банка присоединились к программе «Национальный кешбэк»

Еще два банка – Credit Agricole и OTP Bank – присоединились к программе «Национальный кешбэк». Теперь в мобильных банковских приложениях «CA+» и «OTP Bank UA» можно открыть виртуальную карту «Национальный кешбэк» и подключить имеющиеся карты банков к государственному реестру для начисления 10%-ного кешбэка за покупки с этими картами.

В результате, на 20 декабря число банков, присоединившихся к программе «Национальный кешбэк», выросло до 16-и.

6. Банки меняют тарифы по своим картам и банковским продуктам

C 16 января 2025 года вступят в силу обновленные тарифные планы по картам Unex Bank. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте﻿ банка. Главное изменение – ввод комиссии за перечисление средств при прекращении деловых отношений по собственной инициативе в размере 20% от суммы перевода. Кроме того, сказано, что в случае принятия банком соответствующего решения клиент может получить средства исключительно безналичным способом, то есть снять наличные без комиссии не выйдет.

Кредобанк с 1 января 2025 года прекращает обслуживание тарифных пакетов для физических лиц: START, SMART, VIP, ELITE. Всех клиентов, обслуживающихся на этих пакетах, а также на тарифном пакете «Базовый», переведут на действующие тарифные пакеты – «Правильная карта», Craft Black и «Базовый». Также банк не будет продлевать работу карт с конечным сроком действия от 28.02.2022 до 31.12.2024 года. Их надо будет или перевыпустить в отделении банка, или открыть виртуальную карту в мобильном приложении.