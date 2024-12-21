Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.
Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений
Национальный банк с 21 декабря 2024 года смягчил ряд валютных ограничений для поддержания работы отечественных производителей и улучшения условий ведения бизнес-деятельности в Украине: - смягчается запрет на покупку-продажу банковских металлов. Национальный банк разрешил юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям покупать и продавать банковские металлы без физической поставки за безналичные гривни; - расширяется разрешение на покупку валюты для оператора ядерных установок. Цель – поддержание бесперебойности поставок ядерного топлива , что важно для работы атомных станций; - унифицированы подходы к уплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям. Более детально – на официальном сайте НБУ.
2. Sense Bank пострадал из-за ракетной атаки на Киев
Из-за ракетной атаки РФ на Киев утром 20 декабря пострадало здание центрального офиса государственного Sense Bank. Информация об этом появилась на странице банка в социальной сети Facebook.
Несмотря на происшедшее, банк заявил, что продолжит работать в штатном режиме, обеспечивая клиентам доступ к необходимым сервисам и услугам.
3. К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 23 банка
К Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг присоединились еще 23 украинских банка и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами:
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Кристаллбанк;
- Банк Глобус;
- МТБ банк;
- Радабанк;
- Идея Банк;
- Альтбанк;
- Банк Альянс;
- Европромбанк;
- Клиринговый дом;
- Поликомбанк;
- Банк Траст-Капитал;
- Украинский банк реконструкции и развития;
- Окси банк;
- Первый инвестиционный банк;
- Агропросперис Банк;
- ООО «НоваПей» (NovaPay);
- ПроКредит Банк;
- Коминбанк;
- Правэкс банк;
- ФК «ЕВО» (RozetkaPay);
- Банк Украинский капитал;
- Сенс банк;
- Скай банк.
Информация об этом была опубликована 18 декабря 2024 года на сайте Ассоциации украинских банков.
4. Банки меняют процентные ставки по депозитам
Всего два банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах. Оба снизили процентные ставки по депозитам.
Идея Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев на 0,25% годовых:
на 9 месяцев – с 16 до 15,75% годовых;
на 12 месяцев – с 16,25 до 16% годовых.
Укрсиббанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев с 1,75 до 1,50% годовых.
Также Укрсиббанк снизил процентные ставки по депозитам в евро на 3 и 6 месяцев с 0,75 до 0,50% годовых.
5. Еще два банка присоединились к программе «Национальный кешбэк»
Еще два банка – Credit Agricole и OTP Bank – присоединились к программе «Национальный кешбэк». Теперь в мобильных банковских приложениях «CA+» и «OTP Bank UA» можно открыть виртуальную карту «Национальный кешбэк» и подключить имеющиеся карты банков к государственному реестру для начисления 10%-ного кешбэка за покупки с этими картами.
В результате, на 20 декабря число банков, присоединившихся к программе «Национальный кешбэк», выросло до 16-и.
6. Банки меняют тарифы по своим картам и банковским продуктам
C 16 января 2025 года вступят в силу обновленные тарифные планы по картам Unex Bank. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте банка. Главное изменение – ввод комиссии за перечисление средств при прекращении деловых отношений по собственной инициативе в размере 20% от суммы перевода. Кроме того, сказано, что в случае принятия банком соответствующего решения клиент может получить средства исключительно безналичным способом, то есть снять наличные без комиссии не выйдет.
Кредобанк с 1 января 2025 года прекращает обслуживание тарифных пакетов для физических лиц: START, SMART, VIP, ELITE. Всех клиентов, обслуживающихся на этих пакетах, а также на тарифном пакете «Базовый», переведут на действующие тарифные пакеты – «Правильная карта», Craft Black и «Базовый». Также банк не будет продлевать работу карт с конечным сроком действия от 28.02.2022 до 31.12.2024 года. Их надо будет или перевыпустить в отделении банка, или открыть виртуальную карту в мобильном приложении.