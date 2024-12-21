Россия вывела в Черное море ракетоносители: какой возможен залп

Последний раз Москва выводила в Черное море ракетоносители 13 декабря – тогда также было три ракетоносителя. Утром того дня войска РФ совершили массированную ракетную атаку на Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВС Украины о ситуации на утро, 21 декабря.

"По состоянию на 06:00 21 декабря в Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 24 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 25 ракет" , — говорится в сообщении.

В последний раз Москва выводила в Черное море ракетоносители 13 декабря – тогда также было три ракетоносителя. Утром того дня войска РФ осуществили массированную ракетную атаку РФ на Украину.