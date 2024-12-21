Меморандум с МВФ допускает дополнительное повышение тарифов на коммуналку

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ заявили о планах по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост будет постепенный с учетом условий, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит Меморандум с МВФ.

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений)" , - говорится в документе

При этом реформы предполагают внешнее финансирование и прозрачную и исключительную прямую бюджетную поддержку энергетических государственных предприятий в ожидании доступных бюджетных ресурсов.

"После окончания войны программа реформ в энергетическом секторе, в частности, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа" , - говорится в письме.

Кроме того, обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию до возмещения затрат, при этом выделяя адекватную и целенаправленную поддержку для защиты уязвимых домохозяйств.

Согласно меморандуму, на основе предложения Министерства энергетики и предложений заинтересованных сторон Кабмин Украины примет дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение 6 месяцев после окончания военного положения с планом реализации с указанием сроков на период после окончания военного положения.

Дорожная карта будет основана на техническом анализе финансового состояния сектора в координации с Европейской комиссией.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.

о данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 18,7%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию на 63,6%.