В Винницкой области столкнулись грузовик и легковушка: трое погибших
В ночь на 21 декабря в городе Гайсин Винницкой области столкнулись грузовик "Вольво" и легковушка "Опель". Три человека из машины погибли, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ГСЧС Винницкой области.
Известно, что в "Опеле" находилось семь человек. Шестеро были заблокированы внутри, один вылетел из авто.
Работники ГСЧС деблокировали четырех травмированных и передали их бригадам экстренной медицинской помощи.
Также из искореженного салона чрезвычайники изъяли тела двух погибших - мужчины и женщины. Третьим погибшим был тот, кто вылетел из автомобиля.
Водитель грузового автомобиля не травмировался.
Обстоятельства и причины аварии не сообщаются.