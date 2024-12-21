В Винницкой области столкнулись грузовик и легковушка: трое погибших

В ночь на 21 декабря в городе Гайсин Винницкой области столкнулись грузовик "Вольво" и легковушка "Опель". Три человека из машины погибли, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС Винницкой области.

Известно, что в "Опеле" находилось семь человек. Шестеро были заблокированы внутри, один вылетел из авто.

Работники ГСЧС деблокировали четырех травмированных и передали их бригадам экстренной медицинской помощи.

Также из искореженного салона чрезвычайники изъяли тела двух погибших - мужчины и женщины. Третьим погибшим был тот, кто вылетел из автомобиля.

Водитель грузового автомобиля не травмировался.

Обстоятельства и причины аварии не сообщаются.