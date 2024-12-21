Министр обороны Польши возмутился из-за флагов УПА на технике, которую передали Украине

В Польше возмутились из-за красно-черных флагов УПА на бронетранспортерах, которые передали Украине. Варшава назвала это провокацией, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в X (Twitter).

В профиле WarNewsPl на платформе X опубликовали видео, на котором можно видеть красно-черные флаги Украинской повстанческой армии на польском бронетранспортере Rosomak.

"Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, которые Польша поставляет украинской армии, являются провокацией, которая не должна состояться" , - написал министр.

Глава Минобороны Польши поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве для выяснения этого вопроса.

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине около 100 бронетранспортеров Rosomak.

Исторические разногласия между Украиной и Польшей

Напомним, в годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских объединений. Среди них Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Они преимущественно вели борьбу на Волыни.

В 1943-1944 годах происходили этнические чистки украинцев и поляков, которые получили название Волынская трагедия. Установлены имена около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв.

В Польше "привязали" вступление Украины в ЕС к решению Волынского вопроса.