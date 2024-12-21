Зеленский провел перестановки среди послов: кто потерял и получил должность

Президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки среди украинских послов. Соответствующие указы появились в субботу, 21 декабря, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Офис президента.

Президент уволил ряд послов Украины, среди них:

Андрей Праведник, который занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Руанде;

Андрей Таран, посол Украины в Словении;

Петр Бешта, посол Украины в Литве;

Сергей Корсунский, посол Украины в Японии;

Василий Гамянин, посол Украины в Индонезии и представитель Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;

Эмине Джарапова, которая занимала должность представителя Украины при международных организациях в Вене;

Евгений Филипенко, посол Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Кроме того, Зеленский уволил с должности посла Украины в Китае Павла Рябикина. Он был назначен на эту должность в апреле 2023 года. До этого Рябикин был главой Государственной таможенной службы Украины, а в 2021-2023 годах возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также президент уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН и должности посла Содружества Багамских Островов и Республики Тринидад и Тобаго.

Назначения

Президент также подписал ряд указов о назначении новых послов Украины, в частности:

Вячеслава Яцюка назначили на должность посла Украины в Руанде;

Юлию Федив послом в Филиппинах;

Ольгу Никитченко послом в Литве;

Федора Шандора послом в Венгрии;

Петра Бешту послом в Словении;

Василия Гамянина послом в Демократической Республике Конго;

Евгения Цимбалюка представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Также Зеленский сменил главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. С должности уволили Ирину Боровец, вместо нее назначили Марьяну Бецу - заместителя министра иностранных дел Украины.

Напомним, что в сентябре во время кадровых изменений в правительстве был назначен новый министр иностранных дел Украины. Ранее эту должность занимал Дмитрий Кулеба. На посту глава МИД его сменил Андрей Сибига.

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал назначение более 30 послов Украины. Среди них Нариман Джелял, недавно освобожденный из российского плена, Алена Гетьманчук и Андрей Мельник.