В зоопарке Одессы леопард напал на человека: что известно

В зоопарке Одессы леопард напал на человека. Правоохранителям пришлось застрелить зверя, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

"О том, что один из сотрудников пошел убирать в вольере и на него напал леопард, полицейским сегодня около 10:00 сообщил директор зоопарка" , - говорится в сообщении.

Прибыв на место, полицейские обнаружили в вольере с леопардом еще одного работника, который пытался помочь раненому и оказался в ловушке.

"Поэтому чтобы спасти жизнь людей, полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное" , - отметили в полиции.

Раненого мужчину доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, ранее во Львовской области лев напал на двух человек. Животное покусало 53-летнего местного жителя и его 49-летнего товарища.

Кроме того, в Запорожье лев напал на мужчину. Тогда зверь напал на посетителя бани.