Трагедия в немецком Магдебурге: количество жертв возросло до 5, раненых – более 200

Количество жертв наезда на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге возросло до пяти, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Tagesschau.

По словам премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, количество жертв нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге в пятницу вечером возросло до пяти.

Более 200 человек получили ранения – многие из них серьезные. Премьер пообещал провести всестороннее расследование.

Как стало известно WDR и NDR из источников в правоохранительных органах, есть 41 тяжело раненый, 90 человек с ранениями средней тяжести и более 80 легкораненых.

В пятницу вечером мужчина въехал на своем автомобиле на рождественскую ярмарку в столице земли Саксония-Анхальт.

"Мы еще не знаем предыстории этого преступления, мы рассматриваем все версии" , – сказала пресс-секретарь полиции, отвечая на вопрос.

По словам представителя полиции, следственные органы пока предполагают, что преступление совершил преступник-одиночка.

Стоит отметить, немецкие СМИ установили, что выходец из Саудовской Аравии, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге открыто симпатизировал "Альтернативе для Германии".