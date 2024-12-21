Минобороны: В Украине около 140 тыс. кв км остаются загрязненными взрывчаткой

Площадь потенциально заминированных территорий Украины уменьшилась на 17 000 кв. км в 2024 году, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет Минобороны.

По данным Национального органа по противоминной деятельности, благодаря работе саперов и операторов разминирования общая площадь территорий, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами, сократилась до 139 000 кв. км.

В течение года специалисты обследовали более 3150 кв. км сельскохозяйственных земель, из которых разминировано 2500 кв. км. Нетехническое обследование проведено в 165 общинах семи областей, где обнаружен 2291 потенциально опасный участок общей площадью 302,9 кв. км.