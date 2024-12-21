Орбан объяснил, почему Трамп не прекратил войну в Украине "за 24 часа"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привел свою версию того, почему избранному президенту США Дональду Трампу, которого он открыто поддерживает, не удалось завершить войну в Украине за сутки, сообщает Европейская правда.

Об этом Орбан сказал на пресс-конференции в субботу, 21 декабря.

Венгерского премьера спросили о словах Трампа во время предвыборной кампании, когда он пообещал завершить войну в Украине "за 24 часа" – о чем не раз говорил и сам Орбан.

На это тот сказал, что в США, согласно закону, те, кто еще не вступил в должность, не может вести переговоры от имени государства, и поэтому Трамп "даже не смог сесть за стол с Путиным, чтобы обсудить вопросы мира".

"Реалистично, что он начнет действовать в течение первых 24 часов после вступления в должность", – добавил Орбан.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что не воспринимает буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа", но трактует его как желание избранного президента США сделать это как можно быстрее.

По данным опроса, более 44% украинцев говорят о доверии к избранному президенту США Дональду Трампу, что существенно больше, чем во всех европейских странах.