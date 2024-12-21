В Казани сообщают о взрывах на пороховом заводе после атаки дронов

В российской Казани сообщили о взрывах на пороховом заводе в субботу, 21 декабря. Утром Казань атаковали дроны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Astra.

"Жители Казани сообщают о звуках взрывов, которые доносятся с порохового завода" , - пишет российское СМИ.

Как отметили жители Казани, взрывы начались после атаки дронов. При этом на предприятии заявляют о якобы плановых испытаниях, которые, по словам чиновников, продолжатся до вечера.

Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС после атаки беспилотников.

Атака на Казань

Утром 21 декабря в Казани заметили неизвестные дроны. Один из них врезался в многоэтажку в элитном ЖК. Всего российские чиновники заявили о восьми "прилетах" дронов.

Также из-за угрозы дронов в России ограничивали работу нескольких аэропортов: в Казани, Ижевске (республика Удмуртия) и Саратове.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что в Казани находится крупный пороховой завод. Он специализируется на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов для армии РФ.

Казанский пороховой завод поставляет материалы, необходимые для изготовления ракет, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и другие.

В СМИ также предполагают, что целью дронов могли быть воинская часть 58661 и аэродром авиационного завода.