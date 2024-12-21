Генштаб отреагировал на статью The Guardian о переводе военных из ПВО в пехоту

Генштаб ВСУ после статьи The Guardian ответил, что информация о переводе из ПВО в пехоту является недостоверной, хотя подтвердил, что бойцами Воздушных сил доукомплектовывают другие части, сообщает Украинская правда.

Ведомство отреагировало на статью The Guardian, где говорится, что Генштаб приказал отправить больше людей из ПВО в пехоту.

По словам ведомства, утверждение о "переводе ПВО в пехоту является недостоверным и некорректным", хотя и добавил, что в целом переводы существуют.

"С целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенную численность военнослужащих из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначены на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями.

В то же время это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба".

Уточняется, что речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава "рот охраны Воздушных сил, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, который не задействован в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники".

По словам Генштаба, главное сейчас - удержать фронт из-за сложной ситуации.

Предыстория:

The Guardian со ссылкой на военных в противовоздушной обороне пишет, что дефицит на фронте в Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того истощенным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт в качестве пехоты.