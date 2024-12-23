Трамп анонсировал "самую масштабную операцию по депортации" за всю историю США

Избранный президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пообещал начать "самую масштабную операцию по депортации" в истории страны. Она планируется сразу после инаугурации 20 января 2025 года.﻿ Об этом сообщает New York Post, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Во время выступления в воскресенье, 22 декабря, на конференции Turning Point Action AmericaFest в Аризоне Трамп сделал ряд заявлений о планах после возвращения в Белый дом и вступления в должность президента США.

"В мой первый день возвращения в Овальном кабинете я подпишу исторический список исполнительных приказов о закрытии нашей границы для нелегальных иностранцев и прекращении вторжения в нашу страну" , - сказал он.

По словам Трампа, в тот же день "мы начнем самую масштабную операцию по депортации в американской истории, масштабнее даже операции президента Дуайта Эйзенхауэра".

Напомним, во время предвыборной гонки Трамп обещал провести кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, проживающих в США. Он назначил своим уполномоченным по вопросам приграничья Тома Гомана для выполнения этой миссии.

Заявления Трампа о двух полах и сохранении TikTok

Избранный президент США во время выступления 22 декабря на конференции также высказался о хороших для республиканцев результатах среди молодых избирателей и высказался против ограничения работы TikTok в стране.

Материнская компания этой соцсети ByteDance имеет крайний срок до 19 января 2025 года для того, чтобы отказаться от TikTok в Google и Apple. В противном случае ей грозит запрет в американских магазинах приложений.

"Я думаю, что нам придется начать думать о TikTok. Мы действительно заходили в TikTok. Мы получили замечательную реакцию с миллиардами просмотров... и это было так замечательно видеть" , - сказал Трамп.

Кроме того, будущий президент США сделал заявление о намерении утвердить в США на законодательном уровне только два пола: женский и мужской.