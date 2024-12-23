ISW: Путин назвал новые причины полномасштабной войны с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у него якобы не было другого выбора, как начать полномасштабное вторжение в Украину. При этом решение о вторжении следовало принять ранее.﻿ Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете сослались на интервью диктатора российскому журналисту Павлу Зарубину в воскресенье, 22 декабря, в котором он повторил свое утверждение, что Россия должна была начать полномасштабное вторжение в Украину даже ранее февраля 2022 года, но добавил, что невозможно точно сказать, когда это должно было произойти.

По словам Путина, Украина и Запад "ввели Россию в заблуждение" и не выполнили Минские соглашения. Это якобы дало время западным партнерам подготовить Киев к будущим "военным действиям" против России.

Глава Кремля заявил, что Россия должна была "подготовиться к этому" и "выбрать правильный момент" для начала полномасштабного вторжения в Украину, а не "ждать момента, когда уже ничего нельзя будет сделать".

В ISW обратили внимание на тот факт, что Путин не упомянул о работе Украины над укреплением своей армии как оборонительного ответа на аннексию Россией украинской территории в 2014 году и начало войны на востоке страны.

"Минские договоренности II (Комплекс мер по выполнению Минского протокола 11-12 февраля 2015 года. - ред.) были чрезвычайно выгодными для России, не накладывая никаких обязательств на Москву, которая участвовала в переговорах якобы как нейтральный посредник. Соглашения установили "режим прекращения огня", который российские марионетки ("ДНР" и "ЛНР" - ред.) постоянно нарушали при поддержке России" , - напомнили в Институте изучения войны.

Угрозы Путина

19 декабря состоялась ежегодная "Прямая линия", в ходе которой Владимир Путин общался с гражданами РФ и комментировал последние события и намерения Кремля.

Во время эфира, диктатор заявил, что принял бы решение о полномасштабном вторжении раньше, если бы мог сделать это снова. Он также заявил, что Украина не придерживается Минских соглашений и что Россия "спонтанно" вторглась в феврале 2022 года.

Путин также пригрозил еще раз ударить по Украине баллистической ракетой среднего радиуса действия "Орешник".

Впервые РФ применила ракету этого типа для удара по Днепру 21 ноября, после того, как ВСУ ударили западными ракетами по командному пункту возле Курска, где погибли несколько генералов Северной Кореи.

Кроме того, диктатор заявил, что Россия быстро продвигается и побеждает на поле боя и переживет решимость Украины и Запада. В ISW посоветовали руководителям стран Запада ускорить и усилить поддержку Украины и добиться проигрыша РФ в войне.