ЦНС: Россияне создают новые пропагандистские ячейки на ВОТ
В Центре национального сопротивления сообщают, что захватчики открывают филиалы выставки "Россия" на оккупированных территориях Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом передает ЦНС.
В сопротивлении отмечают, что эти филиалы открывают по поручению международного преступника и правителя РО Владимира Путина.
"Выставка служит пропагандистским центром, манипулирует реальностью и призвана создать впечатление, что РФ передовое государство".
В сообщении напоминают, что главная выставка была создана в Москве накануне "выборов".
На нее организованно свозили людей из регионов.
"Теперь Кремль масштабирует опыт и открывает каждый павильон отдельно".