В Центре национального сопротивления сообщают, что захватчики открывают филиалы выставки "Россия" на оккупированных территориях Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом передает ЦНС.

В сопротивлении отмечают, что эти филиалы открывают по поручению международного преступника и правителя РО Владимира Путина.

"Выставка служит пропагандистским центром, манипулирует реальностью и призвана создать впечатление, что РФ передовое государство".

В сообщении напоминают, что главная выставка была создана в Москве накануне "выборов".

На нее организованно свозили людей из регионов.

"Теперь Кремль масштабирует опыт и открывает каждый павильон отдельно".