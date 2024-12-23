Силовики режима Асада сдают оружие переходному правительству – CNN

В городе Латакия на юге Сирии бывшие силовики режима Башара Асада сдают свое оружие переходному правительству повстанцев. Похожие схемы разоружения заработали и в других городах страны.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В начале этой недели агентство AFP сняло в городе кадры, на которых длинные очереди мужчин в штатском ждут, чтобы сдать своё личное огнестрельное оружие чиновникам Министерства внутренних дел нового сирийского правительства.

На кадрах чиновники неформально разговаривают с мужчинами и фотографируют их, когда они сдают свое оружие. В закоулках правительственного офиса можно увидеть сотни различных видов пистолетов и боеприпасов.

Это происходит в то время, как возглавляемое группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" новое руководство Сирии, работает над мирной передачей власти и получением международной легитимности.

После получения огнестрельного оружия, новые власти выдали бывшим силам сирийского режима временные удостоверения, которые позволят им свободно передвигаться по "освобожденным" территориям Сирии, пока не завершится "юридическая процедура". Об этом говорится в объявлении, вывешенном возле правительственного офиса, которое можно увидеть на видео, снятом AFP. В сообщении не содержится никаких подробностей о "юридических процедурах".

Сирийские государственные СМИ сообщают, что подобные схемы возврата оружия были внедрены в других городах страны, таких как Дара.

Соединенные Штаты, Европейский Союз и Великобритания также установили контакт с повстанческими группами, управляющими страной, вместе с Катаром и Турцией.

Падение режима Асада в Сирии

В ноябре в Сирии начались активные боевые действия между повстанцами группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" и отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада.

В первой половине декабря бойцы исламской группировки захватили ключевые города Сирии, включая столицу Дамаск. Башар Асад бежал в Россию, где ему предоставил убежище Владимир Путин.

10 декабря временным премьер-министром страны был назначен связанный с повстанцами Мохаммед аль-Башир. Он будет возглавлять правительство до 1 марта 2025 года.

По последним оценкам Управления ООН по правам человека, с начала гражданской войны в 2011 году до марта 2021 года в Сирии было убито более 306 тысяч гражданских лиц.