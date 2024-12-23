В ISW отреагировали на казнь украинских пленных

В Институте изучения войны (ISW) отреагировали на казнь украинских военных, отметив, что российские командиры потакают этим казням, а это является явным нарушением международного права, сообщает Украинская правда.

Недавно российские войска казнили еще больше украинских военнопленных на поле боя.

На видео с геолокацией, опубликованном 22 декабря, видно, как российские войска казнят пятерых украинских военнопленных на границе Донецкой и Запорожской областей в Благодатном (к югу от Великой Новоселки).

По оценкам ISW, российские командиры либо самодовольны, либо потакают своим подчиненным в участии в казнях военнопленных, что является явным нарушением международного права.

Что предшествовало: ISW в октябре указывал на увеличение казней украинских военнопленных, которым потакают и которые поощряют российские командиры.

Напомним:

Лубинец сообщал, что в 2024 году количество случаев расстрелов украинских бойцов россиянами почти вдвое больше, чем за два предыдущих года войны вместе.