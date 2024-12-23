Курс валют НБУ на 23 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 23 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 22 декабря, снизился на 5 коп до 41.8761 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 7 коп до 43.5114 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 50 коп до 52.3765 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 46.8046 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.2099 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.876100
|EUR
|Евро
|43.511400
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.376500
|CHF
|Швейцарский франк
|46.804600
|PLN
|Польский злотый
|10.209900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.