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Курс валют НБУ на 23 декабря

Курс валют НБУ на 23 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 23 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 декабря, снизился на 5 коп до 41.8761 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 7 коп до 43.5114 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 50 коп до 52.3765 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 46.8046 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.2099 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.876100 --0.0531
EUR Евро 43.511400 --0.0656
GBP Фунт стерлингов 52.376500 --0.5046
CHF Швейцарский франк 46.804600 +0.0217
PLN Польский злотый 10.209900 --0.0405

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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