Курс валют НБУ на 23 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 23 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 декабря, снизился на 5 коп до 41.8761 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 7 коп до 43.5114 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 50 коп до 52.3765 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 46.8046 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.2099 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.876 100 EUR Евро 43.511 400 GBP Фунт стерлингов 52.376 500 CHF Швейцарский франк 46.804 600 PLN Польский злотый 10.209 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.