Россияне ежесуточно теряют рекордное количество личного состава на фронте

За последние сутки с 22 на 23 декабря, армия РФ потеряла на войне против Украины 1990 солдат, 55 беспилотников и 67 единиц автомобильной техники, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 776 090 (+1990) человек ликвидировано;

танков - 9615 (+6) ед;

боевых бронированных машин - 19 885 (+15) ед;

артиллерийских систем - 21 313 (+29) ед;

РСЗО - 1256 ед;

средства ПВО - 1030 ед;

самолетов - 369 ед;

вертолетов - 329 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 790 (+55) ед;

крылатых ракет - 2948 (+1) ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 32 039 (+67) ед;

специальной техники - 3664 (+2) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны вернули утраченные позиции в одном из районов в Запорожской области. Однако враг результативно атакует в четырех районах на фронте.

Вечером 22 декабря российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Уничтожить все вражеские цели масштабного обстрела удалось лишь около 6:00.

За минувшие сутки, на фронте произошли более 200 боевых столкновений, во время которых ВСУ ликвидировали более 400 захватчиков.