За сутки 234 боестолкновения: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, в городской застройке города Курахово Донецкой области идут бои, также больше всего атак российские захватчики для прорыва обороны ВСУ направили на Лиманское, Покровское и Времовское направления. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"В Курахово продолжаются бои в городской застройке".

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки.

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугруватка, Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.

На Северском направлении 12 боестолкновений состоялось вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского противник использовал бронетехнику, багги и мотоциклы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районе Васюковки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов, таких как Лысовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленевка.

Бронетехнику для попыток прорыва нашей обороны враг использовал неподалеку Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоелизаветовки и Новооленевки. Противник успеха не имел, продолжает накапливать силы.

На Времовском направлении противник совершил 44 штурма наших позиций в районах Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в направлении населенного пункта Багатир. При отражении штурмов наши воины, в частности, уничтожили 1 танк и 2 ББМ противника, еще 3 танка и 1 ББМ - повреждены.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 27 вражеских атак на направлении. Противник совершил 440 обстрелов.

Воины ЗСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.