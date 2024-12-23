Кремль о возможности встречи Путина и Трампа: Реальных импульсов не было

Предпосылок для организации встречи президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет. Об этом пишет официальное российское агентство ТАСС со ссылкой на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, сообщает Радио Свобода.

"Пока никаких реальных импульсов не было" , – сказал он в ответ на вопрос, существует ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа.

Сам Трамп в минувшие выходные заявил на выступлении в городе Финикс, что планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин не разговаривал с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, но "готов к этому" - об этом он заявил не пресс-конференции 19 декабря.

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог ранее выразил убеждение, что Украина и Россия уже готовы к мирным переговорам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 декабря заявил, что мир в Украине возможен только в случае отказа Киева от членства в НАТО и потери Украины частью территорий.

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