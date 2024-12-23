В Белграде прошел массовый митинг против правительства Сербии

В столице Сербии Белграде 22 декабря состоялся массовый митинг в поддержку студентов, уже несколько недель блокирующих аудитории местного университета, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии в городе Новый Сад на севере Сербии. Там 1 ноября из-за падения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек, сообщает Радио Свобода.

Выдвигаются и политические требования, поскольку студенты, поддерживаемые активистами оппозиции и представителями гражданского общества, считают власть ответственной за произошедшее, обвиняя их в коррупции, которая и привела к некачественному ремонту здания вокзала. Раздаются требования создания переходного правительства, которое бы подготовило свободные досрочные выборы в парламент.

МВД Сербии оценило количество протестующих в Белграде на уровне 28-29 тысяч человек. Движение транспорта в центре столицы было перекрыто. Президент Александар Вучич записал видео в инстаграмме, где признал, что на улицы вышли очень многие.

Снимак из дрона protesta studenata и poljoprivrednika u Beogradu pic.twitter.com/jyZM3uImjl — Al Jazeera Balkans (@AJBalkans) December 22, 2024

Акция началась с 15 минут молчания в память о жертвах трагедии в Нови-Саде. Они изменились, как сообщает балканская служба Радио Свобода, 30 минутами шума – участники скандировали антиправительственные лозунги, свистели и т.д.

Митинг завершился без больших инцидентов и нарушений общественного порядка, подтвердили в МВД.

Как заявил Вучич, собравшиеся в воскресенье в Белграде "придерживаются оппозиционных взглядов". По словам Вучича, он "всегда был готов выслушать их мнение и узнать, что они считают важным для нашей страны", при этом президент подчеркнул, что считает, "что гораздо больше людей думают иначе". Он заявил о важности сохранения "мира и стабильности".

1000 человек, протестованный в субботу в Великобритании, чтобы решить, что Serbian leaders responsability for collapse train station street, що тягнеться 15 человек, последние месяцы https://t.co/KoDw7KCFD3 pic.twitter.com/Fw7n2i — AFP News Agency (@AFP) December 23, 2024

Акции протеста в Сербии продолжаются уже больше месяца. Их символом стало изображение окровавленной ладони – в память о жертвах – и 15-минутные (по числу погибших в Новом Саде) забастовки. Заблокирована работа более 50 факультетов четырех государственных университетов, а также десятков средних школ. От власти требуют, прежде всего, привлечения к ответственности причастных к реконструкции вокзала в Новом Саде. Бетонный навес здания вокзала обрушился лишь через несколько месяцев после торжественного открытия – после трехлетней реконструкции и заявлений чиновников, которое было осуществлено по самым высоким европейским стандартам.

13 человек были арестованы по подозрению в упущении во время реконструкции станции. Среди них был бывший министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич. Его сначала взяли под стражу, но впоследствии уволили.

Для многих протестующих трагедия в Новом Саде стала подтверждением того, что, по их мнению, правительство и президент Вучич ведут страну неправильным путем.

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