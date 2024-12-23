За почти сутки ПВО сбила 47 беспилотников – Воздушные силы

За последние сутки силы противовоздушной обороны сбили 47 ударных и имитационных беспилотников в небе над Украиной. Еще 25 дронов были потеряны с радаров. Есть повреждения домов и предприятий в двух областях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что с 10:00 22 декабря до 9:00 23 декабря россияне запустили по Украине 72 "Шахеда" и имитационные беспилотники по направлениям Брянск, Орел (РФ).

"По состоянию на 09.00 подтверждены убытки 47 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов негативных последствий)" , – говорится в сообщении.

В Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.