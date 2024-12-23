В ПАСЕ отреагировали на угрозы премьера Грузии в адрес президента

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос назвал неприемлемыми угрозы премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в адрес президента Саломе Зурабишвили, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в X (Twitter).

Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

В связи с этим Русопулос напомнил Кобахидзе, что Грузия все еще входит в Совет Европы.

"Хочу напомнить премьеру Кобахидзе, что его страна является членом Совета Европы. Прямая угроза, которую он сделал сегодня в адрес Саломе Зурабишвили посадить ее, когда срок ее полномочий истекает 29 декабря, является неприемлемой, противоречащей принципам демократии и верховенства права", – подчеркнул президент ПАСЕ.

Русопулос призвал отозвать это заявление и привести свои действия в соответствие с принципами Совета Европы, которые он должен уважать.

14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.