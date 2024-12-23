США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь: в чем причина

В США призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси. Также был снова обновлен статус "не путешествовать" (уровень 4) в страну из-за существующей опасности для американцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Отмечается, что угроза для американских граждан обусловлена произвольным применением белорусскими властями местных законов, риском задержания, а также поддержкой режимом Александра Лукашенко российской агрессии против Украины.

В Госдепе напомнили, что из-за закрытия посольства США в Минске 28 февраля 2022 года консульские услуги для граждан США в Беларуси недоступны. Поэтому в случае задержания лицам, имеющим двойное гражданство, могут отказать в консульской помощи.

Также сообщается, что белорусское правительство может закрывать пункты пропуска на границах с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной без предупреждения. Такие действия повышают риск для иностранцев, которые могут остаться изолированными в стране.

По данным Госдепа, Службы безопасности Беларуси контролируют электронные коммуникации граждан, находящихся в стране. Были зафиксированы случаи задержания иностранцев из-за информации на их устройствах, даже созданной за пределами Беларуси.

Из-за существующих рисков для американских граждан был выдан ряд рекомендаций:

Избегать публичных демонстраций, где возможно произвольное действие правоохранителей. Пересмотреть планы эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Немедленно покинуть страну через доступные международные маршруты.

Кроме этого, в США предупредили граждан избегать публичных демонстраций, ведь белорусские власти могут применять силу против протестующих и даже арестовывать иностранцев без веских оснований.

Напомним, что в этом году США и Канада снова усилили санкции против Беларуси.

Также ранее мы сообщали о том, что в Конгрессе США в этом году оценивали ядерную угрозу со стороны Беларуси.