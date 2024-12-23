В Раде назвали возможные причины взлома госреестров

Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции Украины мог быть как фишинг (разновидность кибератаки с использованием поддельных электронных писем, сообщений, чтобы обманом заставить личность предоставить конфиденциальную информацию), так и подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам. Об этом рассказал Александр Федиенко – председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает Радио Свобода.

По его словам, атака была хорошо подготовлена, а вход произошел с аккаунта наивысшего уровня.

Здесь могут быть и компоненты вербовки работника этого учреждения, здесь может быть многоуровневый механизм подложения какой-то там флешки, чтобы она пришла у человека внутренний периметр, была включена. Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, которые, возможно, работают с закрытым контуром , дистанционно, что в принципе запрещено.

Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую можно было предпринять с учетом достаточно системной организации" , – сказал Федиенко.

Депутат говорит, что, по его информации, базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.

"Если у них сохранились где-то образы (архив данных – ред.), что, я надеюсь, хорошо, мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две – они начнут постепенно-постепенно восстанавливаться" , – подчеркнул Александр Федиенко.

19 декабря министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила о самой масштабной за последнее время внешней кибератаке на государственные реестры Украины. В результате целенаправленной атаки временно остановлена работа государственных реестров.

Стефанишина заявила, что излом реестров Министерства юстиции не повлиял на другие государственные информационные системы, хотя приложение "Действие" "не действовало в части, которая формируется из данных" из реестров Минюста. Также, по ее словам, угрозы потери данных или потери функционирования реестров отсутствуют.

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