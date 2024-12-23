Судно для вывоза военных РФ из Сирии сломалось в открытом море – ГУР

Грузовое судно Sparta, отправившееся Россия для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

"Не доплыли - судно для вывоза российских войск из Сирии сломалось в открытом море. Грузовое судно Sparta, которое Россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения - вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии" , – говорится в сообщении.

При этом в ГУР отметили, что остатки российского контингента в Сирии завершились взиматься с отдаленных районов и находятся только в двух местах - на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе.

Кроме того, по данным украинской разведки, часть своего вооружения и техники из порта Тартуса россияне начали перебрасывать по морскому пути в Ливию.

Также российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новой власти этой страны к Москве - полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в том числе из баз в Хмемиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года.