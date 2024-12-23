В Польше ожидают вмешательства РФ в предстоящие президентские выборы

Россия планирует вмешиваться в выборы президента Польши, которые пройдут в мае 2025 года. В частности, речь идет о распространении дезинформации. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, сообщает Левый берег.

По его словам, Польша является страной, которую больше всего в Европе атакуют дезинформацией и "инцидентами", поэтому в 2024 году готовились к местным выборам и выборам в Европарламент. А до президентских выборов эту подготовку расширят, в частности, введут дополнительные проверки и будут сотрудничать с партиями.

Политик добавил, что в настоящее время Польша хорошо подготовлена к критическим ситуациям, однако, вероятно, что РФ захочет дестабилизировать ситуацию перед выборами.

"Есть информация, что другие страны, прежде всего Россия и ее сторонники, хотят дестабилизировать политическую и электоральную ситуацию перед президентскими выборами в Польше. Не знаю, россияне ли это, но оттуда противники" , – сказал министр.

Он отметил, что уже сейчас фиксируют использование алгоритмов распространения дезинформации и фейковых новостей, и соответствующие службы фиксируют в среднем более тысячи кибератак в день.

Точную дату президентских выборов в Польше назовут в начале следующего года, но они состоятся в мае.

Кандидатом в президенты Польши от PiS стал историк Кароль Навроцкий.

Навроцкий столкнется на выборах с кандидатом в президенты от партии Туска – прогрессивным мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

О намерении баллотироваться на пост президента Польши объявил ультраправый лидер польской партии "Новая надежда" Славомир Менцен.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет претендовать на этот пост.