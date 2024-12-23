Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ – Шмыгаль

Украина получила 1,1 млрд. долларов от Международного валютного фонда. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

Это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF, отметил он.

"Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета" , - отметил Шмигаль.

В общей сложности по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов, напомнил глава правительства.

Он выразил благодарность Международному валютному фонду "за несгибаемую поддержку нашего государства в течение полномасштабной войны".

Напомним, МВФ утвердил 48-месячное соглашение EFF для Украины с общим доступом к 15,5 млрд долларов кредитных средств в конце марта 2023 года.

Программа стала частью пакета поддержки Украины в объеме 151,4 млрд долларов.

Соглашение между МВФ и Украиной помогает закрепить политику, поддерживающую фискальную, внешнюю и макрофинансовую стабильность во время чрезвычайно высокой неопределенности. Кроме того, EFF поддерживает экономическое восстановление, улучшение управления и укрепление институтов с целью содействия долгосрочному росту в контексте реконструкции и пути Украины в Евросоюз.

20 декабря по результатам заседания по шестому пересмотру текущей программы МВФ для Украины исполнительный совет фонда принял решение о выделении следующего транша в размере 1,1 млрд долларов.