Разлив нефтепродуктов: в РФ на берегу Черного моря обнаружили 10 погибших дельфинов

В российском научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа" сообщили о гибели не менее 10 дельфинов в результате разлива нефтепродуктов после аварии двух российских танкеров, сообщает Радио Свобода.

"С 15 декабря, с момента чрезвычайной ситуации, до 22 декабря было зафиксировано 10 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута", – отмечают экологи.

В Алексине, в 60–70 километрах от Анапы, 22 декабря обнаружили сразу восемь мертвых дельфинов – шесть на берегу и двоих в воде. По мнению экологов, это уже квалифицируется как массовый выброс.

"На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи достаточно редки. Это очень тревожная ситуация", - сообщили в Центре спасения дельфинов.

Экологи отобрали образцы для дальнейшего исследования причин массовой гибели дельфинов.

Азовка – подвид дельфинов, живущих небольшими группами до 10 особей. За последние 100 лет популяция этого вида дельфинов существенно сократилась. Согласно классификации Международного союза охраны природы, азовским животным присвоен статус животных в опасной ситуации. По некоторым данным, в конце 1990-х годов общая численность этого подвида дельфинов не превышала 10 тысяч особей.

15 декабря в штормовых условиях в Керченском проливе потерпели крушение два российских судна с нефтепродуктами - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В МЧС России сообщили о гибели одного моряка. В результате стихии произошел разлив нефтепродуктов. Масштабы пока неизвестны.

Как сообщают российские СМИ, "Волгонефть-212" перевозила 4300 тонн мазута. Издание Shot и Baza утверждают, что примерно такое же количество нефтепродуктов было на борту судна "Волгонефть-239".

Экологи считают, что эта авария повлияет на экологию региона на многие годы.

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