"Укрэнерго" зафиксировало рост потребления электричества в понедельник на 2,5%

В понедельник, 23 декабря, потребление электроэнергии растет, необходимость ее экономного потребления сохраняется. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 23 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,5% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу, 20 декабря. Это объясняется традиционным повышением потребления в начале рабочей недели, облачной погодой и понижением температуры воздуха в большинстве регионов" , - говорится в сообщении.

Вчера 22 декабря суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,3% ниже максимум предыдущего дня – в субботу, 21 декабря.

В "Укрэнерго" напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется.

Импорт электроэнергии будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 9259 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1042 МВт.

В министерстве энергетики сообщили, что за прошедшие сутки возобновлено питание для 14 511 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Как сообщалось, в пятницу, 20 декабря, планируемый импорт электроэнергии составил 11 419 МВт-час.