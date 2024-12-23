Теракт в Магдебурге: состояние пострадавшей украинки остается тяжелым

Состояние украинки, раненной в результате наезда авто на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в МИД Украины, сообщает Суспільне.

Отмечается, что в воскресенье, 22 декабря, консул Посольства Украины в ФРГ посетил в больнице пострадавшую в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в г. Магдебург гражданку Украины, 1972 г.р.

Пока ей предоставляется все необходимое лечение. Учреждение находится на постоянном контакте с работниками медицинского учреждения и родственниками потерпевшей.