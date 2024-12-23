Науседа раскритиковал премьера Словакии за визит к Путину

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

Науседа дал понять, что Фицо в своем желании сохранить транзит дешевого российского газа не гнушается встречами с военным преступником.

"Как дешево стоит ваша любовь? Есть люди, которые едут в Россию с любовью и задушили бы, лишь бы встретиться с военным преступником.

Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены – без всяких политических привязок!" – написал президент Литвы.

В воскресенье Роберт Фицо приехал в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным.

Он рассказал, что информировал лидеров ЕС о своем визите.