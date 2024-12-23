Британская разведка: В ноябре РФ применила по Украине более 2000 беспилотников

Разведка Великобритании проанализировала активность использования Россией беспилотников против украинских регионов в течение ноября. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 23 декабря, сообщает Европейская правда.

Как отмечается, в ноябре 2024 года Россия запустила по регионам Украины около 2,3 тысячи беспилотных авиационных комплексов односторонней атаки различных типов, что в очередной раз превысило общее количество за предыдущий месяц.

В британской разведке отметили, что ежемесячное количество беспилотников постоянно росло в течение всего 2024 года, причем значительное увеличение – более 200 единиц по сравнению с предыдущим месяцем – наблюдалось с июля 2024 года.

В то же время в отчете отметили, что темпы роста с октября по ноябрь снизились по сравнению с предыдущими месяцами. Данные за декабрь 2024 года свидетельствуют о примерно 850 запусках.

Однако, как отметили британские разведчики, вполне вероятно, что погода повлияла на операции в декабре, о чем свидетельствуют некоторые ночи со значительно большими волнами после периода низкой активности или ее отсутствия.

При отсутствии влияния на пусковые площадки и производство, вполне вероятно, что Россия может поддерживать количество запусков на уровне, по меньшей мере, более 1,5 тысячи в месяц, отметили в отчете.

Как отметили в разведке Британии, российские зенитные ракетные комплексы обеспечивают покрытие целей по всей территории Украины, что позволяет России сохранять давление и одновременно пополнять запасы авиационных ракет дальнего радиуса действия.

Кроме этого, в отчете отметили, что вполне вероятно, что в сентябре-ноябре 2024 года до 50-60% всех пусков были "ложными пусками БпЛА".

Британцы проинформировали, что российские войска располагают разнообразными приманками.

Меньшие по размеру и дешевле беспилотников класса Shahed благодаря конструкционным материалам, они имеют целью усложнить украинскую оборону, насыщая или запутывая радиолокационную картину, заставляя украинские команды ПВО работать больше, надеясь со временем вызвать у них утомление.

Разведчики добавили, что некоторые из этих систем, вероятно, все еще несут небольшую полезную нагрузку взрывчатки, что, в конце концов, делает их не менее опасными, если они достигнут цели.