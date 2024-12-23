ЕС перечислил Украине 150 млн евро на школьное питание и критическую инфраструктуру

Европейский Союз перечислил Украине второй транш бюджетной поддержки в размере 150 миллионов евро, 65 миллионов из этой суммы направлены на школьное питание. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине, сообщает Левый берег.

Эти средства обеспечат бесплатным здоровым питанием более 700 000 детей младшего школьного возраста, в том числе учащихся 1-4 классов. Дети будут получать горячее питание один раз в день без расходов для их семей.

Остальные 85 млн евро будут направлены на поддержку объектов критической инфраструктуры, продовольственной безопасности и проектов по реконструкции.

В частности, 50 млн евро предусмотрены для Министерства развития общин и территорий Украины на ремонт и модернизацию портовой инфраструктуры в Одессе, которая была повреждена во время российских атак осенью 2023 года.

15 млн евро получит Государственное агентство реконструкции и развития инфраструктуры Украины на реализацию различных инфраструктурных проектов, жизненно важных для восстановления нашей страны.

20 млн евро выделили Министерству аграрной политики и продовольствия Украины на мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности населения Украины.