Какие медицинские услуги станут платными с 1 января 2025 года: перечень

Начиная с 1 января 2025 года государственные и коммунальные учреждения здравоохранения начнут предоставлять отдельные медицинские услуги за оплату. Такое решение было принято Кабинетом Министров Украины летом 2024 года, чтобы повысить прозрачность финансовых процессов в медицинской системе и минимизировать неформальные платежи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Какие услуги станут платными

В Минздраве объясняют, что платными станут услуги, которые не входят в Программу медицинских гарантий, расходы на которые покрывает государство. Среди таких:

обращение без направления врача, за исключением случаев, когда направление не требуется

медицинские услуги по договорам с юридическими лицами

услуги в учреждениях сектора безопасности и обороны или Государственного управления делами для пациентов, которые не относятся к прикрепленному контингенту

Кроме того, пациенты будут оплачивать дополнительные услуги:

оказание медицинской помощи на дому по желанию пациента, если это не обусловлено его медицинским состоянием

возможность выбрать врача для плановой специализированной помощи

пребывание в палатах с повышенным уровнем комфорта по запросу пациента

Как бесплатно получить медицинские услуги

В то же время медицинская помощь в рамках Программы медицинских гарантий остается бесплатной, но в некоторых случаях для ее получения необходимо направление от семейного или лечащего врача. Без направления украинцы могут получать первичную и экстренную медицинскую помощь, а также обращаться к таким специалистам, как акушер-гинеколог, психиатр, нарколог, стоматолог, педиатр, фтизиатр или врач, у которого пациент находится под наблюдением из-за хронического заболевания.

Минздрав подчеркнул, что все платные услуги должны быть четко определены и обнародованы учреждениями здравоохранения. Информацию об их перечне и стоимости необходимо разместить на официальных сайтах больниц и на информационных стендах.

Оплата за такие услуги будет осуществляться исключительно безналичным способом, а сам факт оказания платной медицинской помощи должен быть оформлен официальными документами и внесен в электронную систему здравоохранения.

Ранее сообщалось, какие медицинские услуги являются бесплатными при наличии направления от семейного врача. В пакет "Первичной медицинской помощи" входят: лабораторная диагностика (общие анализы крови и мочи, анализы на глюкозу и холестерин, быстрые тесты), инструментальная диагностика (ЭКГ, контроль функциональной работы легких, измерение остроты зрения, осмотр слухового хода и барабанной перепонки). При этом НСЗУ напоминает: обследования, предусмотренные пакетом, являются бесплатными независимо от того, пациент обслуживается в коммунальном или частном учреждении, или у врача-ФЛП.

Также мы писали, что в Украине МРТ головного мозга проводят по направлению врача, которое выдается с учетом состояния или диагноза пациента. С таким направлением диагностика является бесплатной в учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ на соответствующий пакет услуг и оборудованы томографом. Как пояснили в НСЗУ, и военные, и гражданские могут пройти обследование по Программе медицинских гарантий по одинаковому маршруту: получить направление, выбрать медучреждение с нужным оборудованием, записаться на обследование.