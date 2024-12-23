Нардеп Тищенко не явился на заседание суда в Днепре

В Бабушкинском райсуде Днепра 23 декабря продолжилось заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи, сообщает Суспільне.

Тищенко, а также эксполицейского Богдана Писаренко, которого, как и нардепа, обвиняют в незаконном лишении свободы человека, в соответствии с постановлением на предыдущем заседании должны были принудительно доставить в зал суда. Однако нардеп не явился.

По словам прокурора, Тищенко сам обещал приехать, а потому принуждения к нему не применяли.

Перед началом судебного заседания потерпевший Дмитрий Мазоха отметил, что ждет справедливости.

Эксполицейский Богдан Писаренко вместе со своим адвокатом просили об отводе секретаря суда. Прокурор отметил, что этот отвод преследует цель затягивания судебного разбирательства.

Прокурор также попросил рассмотреть ходатайство относительно продления меры пресечения Писаренко. Относительно Тищенко такое ходатайство не может быть рассмотрено из-за его отсутствия.