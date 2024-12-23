YouTube в РФ фактически заблокировали: трафик снизился до 20% от нормы

Трафик видеохостинга YouTube в России снизился до 20% от нормы. К такому выводу пришел IT-специалист, директор некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаил Климарев, проанализировавший данные через сервис мониторинга Google, сообщает Настоящее время.

"Сейчас сервис мониторинга Гугла показывает 8,5 пойнтов трафика из РФ. До "замедления" это было 40 пойнтов. То есть, сейчас примерно 20% от нормального состояния" , – написал он.

По его словам, речь идет о "самой настоящей блокировке": "YouTube де-факто заблокирован в РФ" .

Кремль обещал начать замедление YouTube из-за того, что сервис не блокирует запрещенные в России русскоязычные независимые СМИ и независимых журналистов, а также не соблюдает политику Кремля по освещению войны в Украине. В июле российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к видеосервису.

Ростелеком тогда объяснил сбои в работе YouTube "техническими проблемами в работе оборудования", принадлежащего Google. Речь идет о кеширующих серверах, позволяющих ускорить загрузку больших данных, поставку и обслуживание которых после начала войны прекратил Google. На это ссылался и президент РФ Владимир Путин во время недавней прямой линии. В конце июля на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн объявил, что скорость работы видеохостинга на стационарных компьютерах россиян снизится на 70%.

В декабре число жалоб на проблемы с доступом к видеосервису снова выросло, но в этот раз трафик упал на мобильных устройствах.

© Настоящее Время. Все права защищены