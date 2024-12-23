МИД Чехии о поездке Фицо к Путину: Пресмыкание перед массовым убийцей

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подверг критике словацкого премьер-министра Роберта Фицо за визит в Москву и встречу с российским правителем Владимиром Путиным, сообщает Европейская правда.

Липовский отметил, что решение Чехии отложить на неопределенный срок межправительственные консультации со словацким правительством после визита Фицо выглядит еще более благоразумным шагом.

"Именно чешское правительство обеспечило независимость от российских энергоносителей, чтобы нам не пришлось ползать перед массовым убийцей.

И именно правительство Петра Фиалы решило отложить правительственные консультации, что с каждым шагом словацкого правительства становится все более благоразумным" , – ﻿﻿ написал Липовский.

Президент Литвы Гитанас Науседа тоже выступил с критикой визита Фицо.

В воскресенье Роберт Фицо приехал в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным.

Он рассказал, что информировал лидеров ЕС о своем визите.