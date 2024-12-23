Россия строит более 10 ядерных энергоблоков за рубежом, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергию, обусловленный искусственным интеллектом и развивающимися рынками. Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что Россия удваивает усилия, чтобы усилить глобальное влияние путем расширения ядерного флота, строя станции в Бангладеш, Китае, Египте, Индии, Иране и Турции.

"Мы строим более 10 различных блоков по всему миру. Нам нужно много энергии. Мы не сможем обеспечить ее без использования ядерной энергии" , - заявил представитель Путина Борис Титов.

По его словам, РФ ожидает значительного спроса на ядерную энергию со стороны развивающихся стран, которые стремятся получить более чистые источники энергии, а также со стороны технологических компаний, которые используют искусственный интеллект в центрах обработки данных.

Российский портфель зарубежных ядерных проектов, включая строительство реакторов, поставку топлива и другие услуги, охватывает 54 страны.

Россия также планирует построить завод с малыми модульными реакторами в Узбекистане, а с хунтой Буркина-Фасо она подписала соглашение на 2023 год.

Вашингтон и ЕС стремятся снизить зависимость от российского ядерного топлива, но Венгрия и Словакия выступают против санкций в этой сфере.

За исключением Венгрии, большинство восточноевропейских стран после начала полномасштабной войны в Украине подписали контракты на поставку топлива, разработанного американской компанией Westinghouse.